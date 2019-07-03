Молнии и зарницы первой июльской грозы в Петербурге сняли на видео

Гроза прошла по Петербургу в ночь со 2 на 3 июля. Фото: Piter.Tv

Гроза прошла по Петербургу в ночь со 2 на 3 июля. Фото: Piter.Tv

Пришедшие облака сделали “город белых ночей” по-осеннему темным.

Очевидцы сняли на видео первую июльскую грозу после жаркого июня, которая прошла в Петербурге в ночь со 2 на 3 июля. Свидетели запечатлели молнии и зарницы из Кировского района Петербурга, теперь запись публикует канал Piter.Tv.

Видео: Piter.Tv

В июле в Петербурге обычно светло по ночам — все-таки Северная столицы известна еще и как “город белых ночей”. Однако пришедшие облака сделали небо по-осеннему темным.

Дождь в Санкт-Петербурге с перерывами продолжается до сих пор и будет идти еще несколько дней. Спасатели МЧС заблаговременно предупредили петербуржцев о приближающейся грозе, порывы ветра вчера в Петербурге достигали 15 м/с, следует из данных МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Невский район Петербурга затопило из-за мощного ливня.