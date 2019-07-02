Петербург уходит под воду из-за мощного ливня

Трамваи остановились, так как не могут передвигаться из-за обилия воды на дорогах.

Об этом стало известно сегодня вечером, 2 июля. Новостью поделились очевидцы, которые выкладывают фотографии и видеозаписи в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Многие знали о дождях, но не догадывались, что городу предстоит пережить еще один «потоп». Люди пишут, что трамваи перестали двигаться на Народной улице, а парковка «Мега Дыбенко» вся в воде. Петербуржцы жалуются на град и ливень, из-за которых им приходится чуть ли не плыть по городу, чтобы добраться до пункта назначения.

Видео: https://vk.com/spb_today

Известно, что подобная погода наблюдается во всех районах Санкт-Петербурга, а также в Ленинградской области.

Напоминаем, что прошедший июня стал одним из самых жарких за последние годы. Он выдался таковым не только для Северной столицы, но и для всего мира.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что проверку ливнем не прошла и Фонтанка у Невского проспекта: дорогу затопило, машины превратились в гондолы.