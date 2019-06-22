Проверку ливнем не прошла и Фонтанка у Невского проспекта: дорогу затопило, машины превратились в гондолы (видео)

Некоторые транспортные средства решили не плыть по течению и встали на “аварийку”.

После сильного ливня в городе вскрылись новые проблемы. Так, накануне, проверку ливнем не прошли многие улицы Петербурга, больницы и торговые центры города на Неве. Только водители отплыли с затопленного Лиговского проспекта и свернули в центр, как поплыли вестибюли некоторых станций. И вот, поздним вечером, очевидцы в соцсети рассказали про эпичную обстановку на набережной реки Фонтанке.

Практически рядом с Невским проспектом, гондольеры плывут на своих северных гондола вверх, к Аничкову мосту, но получается это далеко не у всех.

“Фонтанка у Невского в воде, доставайте лодки”, — написали в соцсети.

Владельцы некоторых транспортных средств решили избавить свой автомобиль от таких испытаний и дождаться “рассасывания” потопа. Долго ли стояли водители по колеса в воде, неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вестибюль «Площади Восстания» пришлось закрыть из-за наводнения.

Видео: https://vk.com/spb_today