Вестибюль «Площади Восстания» пришлось закрыть из-за наводнения

Ливни добрались и до подземки.

Об этом стало известно поздно вечером, 21 июня. Обо всем рассказал очевидица, которая поделилась новостью в своем Instagram-аккаунте. Девушка выложила фотографию, на которой видно, что в вестибюле «Площади Восстания» огромный поток воды. Она написала, что его закрыли для пассажиров.

На снимке видно, что сотрудники метрополитена не сидят сложа руки – внутрь помещения протянуты шланги, воду принялись откачивать. В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали «Фонтанке», что петербуржцы не могут воспользоваться выходом со стороны Московского вокзала – к счастью, другой вестибюль оставался сух.

Напоминаем, что непогода уже стала причиной эвакуации больницы, а также «плавающих» автомобилей, недовольных пешеходов и протекающих крыш в торговых комплексах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что электрички прибывают на Витебский вокзал с опозданием из-за погоды.