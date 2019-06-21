Электрички прибывают на Витебский вокзал с опозданием из-за погоды

Фото: http://ppk-piter.ru/
Фото: http://ppk-piter.ru/

Примерно пять поездов не могут приехать и отъехать в срок.

Об этом стало известно 21 июня. О задержках рассказали очевидцы, которые жалуются на долгое ожидание. Уточняется, что нарушено сообщение между Санкт-Петербургом, Поселком, Новолисино и Оредежем.

«Сейчас подача электричества в контактную сеть восстановлено»,

— говорится в сообщении Telegram-канала «Аварийный Петербург».

Напоминаем, что плохая погода застала врасплох всех. Автомобилистам приходилось «плыть» по затопленным дорогам, а пешеходам – бежать по воде на тротуарах. Крыши некоторых зданий не выдержали и дали течь, а самолеты не смогли сесть из-за грозы. Несмотря на это, горожане рады ливню, так как они устали от жары и духоты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге гроза задерживает посадку самолетов. Около 10 бортов ожидали в очереди. До этого самолет из Санкт-Петербурга в Калининград улетел обратно из-за грозы.

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