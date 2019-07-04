В Красносельском районе двое мужчин ограбили курьера

Во вторник, 2 июля, в отделение полиции Красносельского района Санкт-Петербурга поступила информация об ограблении.

Сотрудникам полиции стало известно, что мужчина 1982 года рождения, работающий курьером, стал жертвой грабежа. Он рассказал полицейским, что 1 июля около 23:00 находился в одной из квартир дома 4 по улице Политрука Пасечника в городе Красное село, где двое злоумышленников похитили у него имущество, угрожая применением физической силой, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Материальный ущерб составил порядка 7,6 тысяч рублей. Позже, 2 июля, около 17:00 сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух граждан 1987 и 1986 годов рождения. Подозреваемые были задержаны у указанного дома.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчинском районе неизвестный обокрал почтовое отделение.