Американский флагманский корабль прибыл в Хельсинки

Флагманский корабль шестого флота США USS Mount Whitney прибыл с трехдневным визитом в гражданский порт города Хельсинки.

USS Mount Whitney был введен в эксплуатацию в 1971 году. Длина судна составляет 189 метров, а ширина — 33 метра. В последний раз корабль выполнял миссию в качестве командного судна в 2011 году во время внутренней войны в Ливии. А в 2014 году он находился в акватории Черного моря для обеспечения безопасности Олимпийских игр в сочи.

Корабль будет пришвартован в гражданском порту Hernesaari, оттуда ведется регулярное пассажирско-грузовое паромное сообщение с Таллином, Стокгольмом и Ригой, сообщают финские ВМС.

USS Mount Whitney будет находиться в Хельсинки с 3 по 6 июля 2019 года. «Обыкновенных» граждан на борт корабля не пускают.

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