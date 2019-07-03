Корабль “Полтава” переждет грозу в Кронштадте

Судно должно было встать у Английской набережной 3 июля в ожидании парада в день ВМФ.

Линейный корабль “Полтава” останется в Кронштадте, хотя должен был подойти к Зимнему дворцу сегодня в среду. Судно задержится из-за плохой погоды, сообщили на одноименной верфи исторического судостроения 3 июля.

Предполагалось, что корабль отправится в Северную столицу в 9:30, но затем буксировку судна отложили до 14:00. Пока что неясно, когда корабль наконец достигнет Петербурга. Напомним, он должен пройти по Неве в параде ко Дню ВМФ, который отпразднуют 28 июля. В ожидании праздника парусный корабль с 54 пушками простоит у Английской набережной, а жители Петербурга в это время смогут взойти на борт и послушать экскурсию.

Спасатели МЧС Санкт-Петербурга, впрочем, заблаговременно предупредили жителей о грозе и ветре в 15 м/с, так что этого можно было ожидать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге начинается “сезон дождей”.