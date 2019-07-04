Европейский университет Петербурга получил госаккредитацию

Весной этого года вуз подал в Рособрнадзор заявление на аккредитацию образовательных программ, чтобы у него появилась возможность выдавать дипломы государственного образца.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выдал Петербургскому Европейскому университету государственную аккредитацию на ведение образовательной деятельности. Текст данного приказа опубликован на сайте Рособрнадзора в четверг.

Напомним, что Европейский университет лишили лицензии на ведение образовательной деятельности в 2017 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге решается вопрос о госаккредитации Европейского университета. Без государственной аккредитации университет не имеет право вручать выпускникам дипломы об образовании государственного образца, также не предоставляет отсрочку от армии. Европейский университет был лишен лицензии в 2017 года, но в августе 2018 года она выла возвращена.