В Петербурге решается вопрос о госаккредитации Европейского университета

Решение будет принято до 31 июля. Фото: пресс-служба Европейского университета в Санкт-Петербурге

Решение будет принято до 31 июля. Фото: пресс-служба Европейского университета в Санкт-Петербурге

Рособрнадзор будет принимать решение о присвоении либо лишении государственной аккредитации Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Решение будет вынесено до конца июля. В самом Рособрнадзоре отметили, что на данный момент продолжается работа экспертов относительно указанного вопроса.

Заявка на государственную аккредитацию была принята ещё 17 апреля этого года. Согласно закону, заявку должны рассматривать не более 105 дней, то есть крайний срок будет — 31 июля.

Без государственной аккредитации университет не имеет право вручать выпускникам дипломы об образовании государственного образца, также не предоставляет отсрочку от армии. Европейский университет был лишен лицензии в 2017 года, но в августе 2018 года она выла возвращена.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что остановка роста тарифов ЖКУ сохранит рабочие места в Петербурге.