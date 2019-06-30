Остановка роста тарифов ЖКУ сохранит рабочие места в Петербурге

По словам главы Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Сергея Федорова, заморозка роста тарифов ЖКУ предотвратит закрытие более 15% предприятий.

Сохранение рабочих мест будет происходить в результате снижения издержек, которые закладываются в бюджет заранее. Об этом Федоров заявил после заседания общественного совета по развитию малого предпринимательства при главе Санкт-Петербурга.

С 1 июля предполагается снизить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 4,3% до 0,4%. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов говорит о том, что за полгода горожане сэкономят порядка 1,5 миллиардов рублей.

Федоров пояснил, что 15% опрошенных городских предпринимателей сказали о негативных перспективах в случае роста тарифов ЖКУ, вплоть до угрозы закрытия бизнеса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что колумбиец Луис Диас будет получать в «Зените» €1,5 млн в год.