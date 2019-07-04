На eBay продали самую редкую в мире игру за $90 тысяч

На интернет-аукционе продали картридж с игрой Extra Terrestrials, самой редкой игрой в мире.

Extra Terrestrials была выпущена для Atari 2600, над ней трудилась студия из Канады Telcom Research Ltd. Канадской студии удалось распространить от силы 200 копий игры, из которых до настоящего момента дожили лишь считанные экземпляры: известно только о четырех сохранившихся копиях, три из них находятся в музеях, сообщает «Игромания».

Картридж Extra Terrestrials, который неожиданно для всех игроманов появился на eBay, был заявлен как рабочий. Владелец редчайшей игры запросил за него 90 тысяч долларов (на текущий курс около 5,7 миллионов рублей). Игру удалось продать за указанную сумму.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор требует удалить с сайта eBay объявления о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны. На страницах содержится информация о продаже орденов и медалей ВОВ, а также иных наград и знаков отличия.