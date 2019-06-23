Роскомнадзор требует удалить с сайта eBay объявления о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны

В американскую интернет-компанию eBay на основании судебных решений отправлены требования об удалении объявлений с 32 страниц сайта. Фото: Pixabay

В американскую интернет-компанию eBay на основании судебных решений отправлены требования об удалении объявлений с 32 страниц сайта. Фото: Pixabay

В американскую интернет-компанию eBay на основании судебных решений отправлены требования об удалении объявлений с 32 страниц сайта. На страницах содержится информация о продаже орденов и медалей ВОВ, а также иных наград и знаков отличия.

За приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР предусмотрена уголовная ответственность. Согласно Федеральному закону №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В ведомстве сообщили, что на данный момент запрещенную информацию удалили с 11 веб-страниц, ожидается удаление еще с 21.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор объяснил появление нецензурной брани в Twitter-аккаунте ведомства.