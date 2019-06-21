Роскомнадзор объяснил появление нецензурной брани в Twitter-аккаунте ведомства

Сотрудники решили помочь СМИ разобраться с тем, как маскировать мат.

Об этом стало известно 21 июня. Обо всем рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, передают РИА Новости. Он заявил, что появившийся твит – это часть флешмоба, посвященному проблеме употребления в СМИ обсценной лексики. Он стал ответом одному из пользователей, который решил наглядно продемонстрировать, как правильно «закрашивать» мат.

«Вам что, серьезно так сложно использовать маскировку нецензурной брани в СМИ? У вас руки после этого отвалятся? Наступит конец света?»

— написал представитель ведомства.

Ампелонский уверен, что стоит наглядно показывать, как применять правила, так как наказания не всегда оказываются эффективными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава Роскомнадзора сообщил, что ищут новый способ блокировки Telegram. Блокировка по IP-протоколу, признает он, оказалась не очень эффективной и дает неудовлетворительный результат.