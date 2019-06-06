Глава Роскомнадзора сообщил, что ищут новый способ блокировки Telegram

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Он не стал раскрывать все детали, но отметил, что он не будет связан с блокировкой по IP-протоколу.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. О планах РКН рассказал глава ведомства Александр Жаров в разговоре с РИА Новости.

Он заверил, что Роскомнадзор работает над тем, чтобы полностью заблокировать мессенджер. Жаров отметил, что сейчас специалисты совершенствуют выгрузку. Блокировка по IP-протоколу, признает он, оказалась не очень эффективной и дает нестойкий эффект. Глава РКН объяснил, что ее можно обойти, применяя прокси-серверы и другие протоколы обхода.

Жаров не смог рассказать, хорошо ли на данный момент работает Telegram, но пообещал, что мессенджер продолжит зависать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дуров рассказал о попытках взлома Telegram-аккаунтов журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге. Попытки взлома полностью провалились, так как, чтобы войти в аккаунт пользователя, сначала устройство потребует ввести дополнительный временный пароль.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
telegram Роскомнадзор
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Глава Роскомнадзора сообщил, что ищут новый способ блокировки Telegram
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