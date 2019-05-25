Дуров рассказал о попытках взлома Telegram-аккаунтов журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге

Павел Дуров обвинил власть в авторитарности и неудачных попытках взлома Telegram-аккаунтов уральских журналистов.

В ночь на 25 мая злоумышленники пытались взломать аккаунты екатеринбургских журналистов, которые освещали протесты в Екатеринбурге.

Уже известно, что медиаперсон хотели взломать с IP-адреса, зарегистрированного на территории Испании. Попытки взлома полностью провалились, так как, чтобы войти в аккаунт пользователя, сначала устройство потребует ввести дополнительный временный пароль.

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети ВКонтакте Павел Дуров сообщил, что сегодня российские власти попытались взломать 4 журналистов, которые освещали протесты в Екатеринбурге. Помимо обвинений властей во вмешательстве в личную жизнь граждан, Дуров назвал технические причины неудачи взломщиков.

«К счастью, все эти попытки провалились из-за двухфакторной аутентификации», — отметил он.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Павел Дуров негативно высказался о WhatsApp.