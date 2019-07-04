Специалисты посчитали, сколько может стоить билет на вакуумный поезд Петербург – Москва

В среднем за него могут попросить около 16 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем сообщает издание «Коммерсан», ссылаясь на сотрудников института проблем естественных монополий. Они считают, что строительство магистрали может обойтись в 1,5 триллиона рублей. Билет в одну сторону может стоить примерно 16 тысяч рублей. Да, недешево, зато человек сможет добраться из Москвы до Санкт-Петербурга всего за 33 минуты.

В одной капсуле смогут находиться до 40 пассажиров. Специалисты не уверены, что проект сможет окупиться – разве что если около трех процентов богатейших людей России будут путешествовать благодаря им каждый день.

Напоминаем, что идея вакуумных поездов принадлежит Илону Маску. Она понравилась россиянам, но непонятно, будет ли когда-нибудь воплощена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вагоны-рестораны могут исчезнуть в некоторых поездах дальнего следования.