Вагоны-рестораны могут исчезнуть в некоторых поездах дальнего следования

Сегодня вагоны-рестораны сдаются в аренду другим компаниям, которые занимаются обслуживанием пассажиров. Фото: https://pixabay.com

Сегодня вагоны-рестораны сдаются в аренду другим компаниям, которые занимаются обслуживанием пассажиров. Фото: https://pixabay.com

Ликвидацию таких вагонов будут делать согласно статистики востребованности среди пассажиров.

Такое решение озвучил генеральный директор дочерней компании РЖТ “Федеральной пассажирской компании” (ФПК) Петр Иванов. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме, который сейчас проходит в Северной столице, сообщают РИА. Новости.

Вагоны-рестораны, уточнил Иванов, сохранятся там, где они действительно нужны и пользуются спросом. Некоторые же регулярные поезда лишатся их. Также Иванов отметил, что содержание вагона-ресторана обходится компании дорого и нерентабельно держать его там, где он не пользуется спросом.

В качестве примера он привел ночные поезда, которые уходят поздним вечером и приходят ранним утром.

Сегодня вагоны-рестораны сдаются в аренду другим компаниям, которые занимаются обслуживанием пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РЖД хочет развивать Московское направление в Петербурге.