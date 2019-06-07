РЖД хочет развивать Московское направление в Петербурге

От Тосно до Колпино создадут дополнительный путь. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

От Тосно до Колпино создадут дополнительный путь. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Власти Петербурга и РЖД подписали договор с курсом до 2024 года.

Власти Санкт-Петербурга и РЖД подписали договор о сотрудничестве до 2024 года на ПМЭФ, сообщил ТАСС 6 июня.

По соглашению, приоритетом станет московское направление ОЖД: например, дополнительный путь проложат от Колпино до Тосно. От Левашово до Сертолово обеспечат пригородное сообщение.

РЖД хочет увеличить объемы перевозок на Сестрорецком направлении. Деньги пойдут на восстановление разъездов Тарховка, Яхтенная и строительство платформы Новая Лахата.

Три вокзала Санкт-Петербурга — Ладожский, Московский и Витебский — модернизируют. Предполагается, что качество обслуживания повысят, а себестоимость перевозок упадет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге РЖД и “Московский кредитный банк” подписали договор о партнерстве.