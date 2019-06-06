«РЖД» и «Московский кредитный банк» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2019

Сегодня, 6 июня, в Петербурге первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов и председатель правления ПАО «Московский кредитный банк» Владимир Чубарь подписали соглашение о сотрудничестве, которое определит общие принципы совместной работы компаний.

Прежде всего документ предусматривает участие банка в стратегических проектах компании ОАО «РЖД» до 2025 года.

Проекты, представляющие взаимный интерес, будут реализовываться посредством заключения отдельных договоров и соглашений между ОАО «РЖД» и ПАО «Московский кредитный банк».

«Мы рады заключению стратегического партнерства с компанией, обеспечивающей работу железных дорог – кровеносной системы экономики России», – отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что университет ИТМО и Фонд «Сколково» подписали соглашение в ходе ПМЭФ-2019.