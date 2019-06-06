Университет ИТМО и Фонд «Сколково» подписали соглашение в ходе ПМЭФ-2019

Соглашение между ИТМО и Сколково подписано. Фото: ИТМО
Соглашение между ИТМО и Сколково подписано. Фото: ИТМО

Университет ИТМО и Фонд «Сколково» подписали соглашение о совместной разработке и внедрении инновационных технологий для «умного города». Площадкой для реализации проекта была выбрана территория ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный.

Документ о сотрудничестве между Университетом ИТМО и Фондом «Сколково» было подписано «на полях» ПМЭФ-2019.

Согласно договору, петербургские и московские специалисты приступят к разработке цифровых сервисов по управлению городскими ресурсами уже в этом году.

Инновационный центр будет построен на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Петербурга. Площадь проекта 350 тыс. кв. метров.

К 2027 г. в «ИТМО Хайпарк» будут обучаться 3,6 тыс. человек, создано 12 тысяч рабочих мест, 5 инновационных производств и около 50 международных лабораторий.

Общий бюджет проекта оценивается в 41 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургский ИТМО совместно с «Siemens» открыли лабораторию.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
итмо ИТМО Хайпарк ПМЭФ - 2019 сколково
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