Лесовой продолжит играть за «Арсенал»

Он перешел в тульский клуб на правах аренды.

Об этом стало известно 4 июля, обо всем сообщается на официальном сайте футбольного клуба. «Арсенал» принял решение подписать арендное соглашение с Даниилом Лесовым.

Напоминаем, что 21-летний «сине-бело-голубой» ушел играть за «Арсенал» в 2018 году. Лесова арендовали на следующий сезон с правом выкупа прав. Игрок в прошлом сезоне принял участие в 17 матчах и турнирах, в рамках которых забил два гола.

К слову, Лесовой приехал в Россию из Украины. Там он выступал за молодежный клуб «Динамо», а «Зенит» стал его первой командой в нашей стране.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дуглас Сантос рассказал о своих планах в «Зените». Он стал первым футболистом, с которым петербургский клуб заключил контракт. Бразилец заявил, что настроен на позитив и готов выкладываться по полной. Он также отметил, что его хорошо приняли в Санкт-Петербурге и новой команде, и он рад защищать цвет «Зенита».