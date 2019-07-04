Дуглас Сантос рассказал о своих планах в «Зените»

Игрок поблагодарил руководство за веру и пообещал никого не подвести.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Слова нового игрока «Зенита» передают на официальном сайте «сине-бело-голубых». Дуглас Сантос оптимистично настроен – он рад, что ему предоставили возможность защищать цвета «Зенита». Он заявил, что готов к новым вызовам в своей карьере.

Бразилец отметил, что его замечательно приняли, у него все отлично и он «надеется провести здесь отлично время и хорошо играть». Дуглас Сантос рассказал, что перед тем, как ехать в Санкт-Петербург, он советовался с Халком, который играл за «Зенит» с 2012 по 2016 годы. Тот сказал футболисту не сомневаться и ехать, так как Северная столица – «настоящий европейский город».

Напоминаем, что бразилец стал первым приобретением петербургского клуба.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Полоз покинул «Зенит», чтобы играть за «Сочи». Футболист в прошлом сезоне играл на правах аренды в «Рубине».