Полоз покинул «Зенит», чтобы играть за «Сочи»

Футболист в прошлом сезоне играл на правах аренды в «Рубине».

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Новостью уже поделились в социальных сетях обоих футбольных клубов. На сайте ФК «Зенит» попрощались с воспитанником ставропольского футбола, а в Twitter-аккаунте ФК «Сочи» приветствуют новенького.

«Добро пожаловать в «Сочи», Дмитрий», — написано в посте.

Напоминаем, что Полоз присоединился к «сине-бело-голубым» в 2017 году. В составе команды он сыграл в 31 матчах, в рамках которых забил три мяча и отжал пять результативных передач. Весь прошлый сезон он выступал за «Рубин», а недавно отправился на сборы в Австрию вместе с «Ростовом». Оттуда его вызвали в «Зенит» – видимо, чтобы решить вопрос с трансфером в «Сочи».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» презентовал новую форму из переработанных бутылок. Магомед Оздоев, полузащитник клуба, рассказал, что форма комфортная, практически не чувствуется на теле и действительно испаряет пот, что немаловажно. Он надеется, что в этих формах они одержат победу на каждом матче.