«Зенит» презентовал новую форму из переработанных бутылок

Новую форму игроков можно будет увидеть на матче "Зенит" - "Локомотив" 6 июля. Фото: Евгений Асмолов/fc-zenit.ru

Новую форму игроков можно будет увидеть на матче "Зенит" - "Локомотив" 6 июля. Фото: Евгений Асмолов/fc-zenit.ru

Петербургский ФК «Зенит» представил домашний и гостевой комплекты новой формы на сезон 2019/20.

По традиции форма выполнена в сине-бело-голубых оттенках. Оба комплекта выполнены с применением технологии, которая отвечает за быстрое испарение влаги, сообщается на официальном сайте ФК «Зенит».

Магомед Оздоев, полузащитник клуба, рассказал, что форма комфортная, практически не чувствуется на теле и действительно испаряет пот, что немаловажно. Он надеется, что в этих формах они одержат победу на каждом матче.

Известно, что форму произвели из переработанного полиэстера, в среднем на производство одного комплекта уходит 16 пластиковых бутылок, которые перерабатываются в полиэфирную ткань. Такая технология позволяет минимизировать негативное воздействие на экологию.

Новую форму игроков можно будет увидеть на матче «Зенит» — «Локомотив» 6 июля, они сыграют за Олимп-Суперкубок России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что директор «Зенита» рассказал о трансферных планах на лето.