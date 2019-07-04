Директор «Зенита» рассказал о трансферных планах на лето

Стали известны трансферные цели футбольного клуба «Зенит» на лето 2019 года.

Хавьер Рибалта, спортивный директор петербургского ФК «Зенит» рассказал журналистам о планах в летнее межсезонье по покупке новых игроков. Рибалта напомнил, что в новом сезоне сине-бело-голубые сыграют в Лиге чемпионов УЕФА, по этой причине все игроки должны подходить под уровень турнира.

Кроме того, основной задачей «Зенита» является защита чемпионского титула. Скорее всего, ФК возьмет себе трех-четырех новых игроков, передает слова Рибалты «Чемпионат.com». Также Хавьер Рибалта напомнил о новом лимите на легионеров, который вступит в силу в следующем году.

Для начала сине-бело-голубые сократят количество иностранных футболистов. Футболистов, которые попадут в восьмерку заявленных на сезон, будут искать более квалифицированных, заявил Рибалта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» купит защитника «Уфы» Неделчару. Петербургский клуб готов заплатить за игрока 4,5 миллиона евро.