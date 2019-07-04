Директор «Зенита» рассказал о трансферных планах на лето

Хавьер Рибалта. Фото: fc-zenit.ru
Хавьер Рибалта. Фото: fc-zenit.ru

Стали известны трансферные цели футбольного клуба «Зенит» на лето 2019 года.

Хавьер Рибалта, спортивный директор петербургского ФК «Зенит» рассказал журналистам о планах в летнее межсезонье по покупке новых игроков. Рибалта напомнил, что в новом сезоне сине-бело-голубые сыграют в Лиге чемпионов УЕФА, по этой причине все игроки должны подходить под уровень турнира.

Кроме того, основной задачей «Зенита» является защита чемпионского титула. Скорее всего, ФК возьмет себе трех-четырех новых игроков, передает слова Рибалты «Чемпионат.com». Также Хавьер Рибалта напомнил о новом лимите на легионеров, который вступит в силу в следующем году.

Для начала сине-бело-голубые сократят количество иностранных футболистов. Футболистов, которые попадут в восьмерку заявленных на сезон, будут искать более квалифицированных, заявил Рибалта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» купит защитника «Уфы» Неделчару. Петербургский клуб готов заплатить за игрока 4,5 миллиона евро.

"Зенит" лига чемпионов спорт футбол хавьер рибалта
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