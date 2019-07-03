«Зенит» купит защитника «Уфы» Неделчару

Петербургский клуб готов заплатить за игрока 4,5 миллиона евро.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает издание gsp.ro, ссылаясь на собственные источники. Судя по всему, теперь Ионуц Неделчару будет играть за «Зенит» – команда в паре шагов от покупки футболиста. Уточняется, что клуб устраивает цена, которую запрашивает «Уфа» – речь идет о четырех с половиной миллионов евро.

К слову, за Неделчару также боролся «Рома» – клуб был готов расстаться с 4 миллионами евро ради него, но эта сумма не удовлетворяла «Уфу».

Напоминаем, что до того, как перейти в «Уфу», Неделчару играл за бухарестское «Динамо». Румын принял участие в 44 матчах, находясь в России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Маркизио написал прощальный пост болельщикам «Зенита». Итальянский спортсмен отметил, насколько важна для него была поддержка фанатов. Он сказал, что болельщики помогали ему продолжать движение в сложные жизненные периоды, потому что с их поддержкой он чувствовал себя важным.