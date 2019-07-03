Маркизио написал прощальный пост болельщикам «Зенита»

Недавно покинувший команду полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио опубликовал в своём аккаунте в Instagram пост.

В публикации футболист написал прощальное обращение ко всем болельщикам сине-бело-голубых. Итальянский спортсмен отметил, насколько важна для него была поддержка фанатов. Он сказал, что болельщики помогали ему продолжать движение в сложные жизненные периоды, потому что с их поддержкой он чувствовал себя важным.

В конце поста Маркизио написал, что желает команде побольше побед и продолжать движение вперед.

Об уходе Клаудио Маркизио из «Зенита» рассказали представители футбольного клуба ранее на официальном сайте. Отмечалось, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Клаудио Маркизио, ушедший из «Зенита», ищет команду.