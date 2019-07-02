Маркизио, ушедший из «Зенита», ищет команду

Он всегда может вернуться в «Ювентус», а также от него не откажутся многие клубы серии А, считают итальянские СМИ.

Вчера стало известно, что «Зенит» на год раньше срока расторг двухлетний контракт с полузащитником итальянской сборной Клаудио Маркизио, который сейчас проходит реабилитацию после травмы колена.

Сейчас 33-летний футболист ищет команду, где бы он смог продолжить спортивную карьеру после выздоровления. В итальянской прессе обсуждается возвращение Маркизио в «Ювентус», с которым его жизнь была связана четверть века, и подчеркивается, что им могут заинтересоваться многие клубы серии А. По сообщению портала Calciomercato, Маркизио хотят приобрести «Милан», «Рома» и «Фиорентина».

Футболист обратился к поклонникам «Зенита» в Instagram, где поблагодарил их за поддержку.

«Вы взволновали меня в трудный период жизни, — написал Маркизио. — Вы заставили меня чувствовать себя важным, вы приняли меня, вы согрели мое сердце. Спасибо!»

Клаудио Маркизио переехал в Петербург в сентябре прошлого года, уйдя из «Ювентуса». Он семикратный чемпион серии А в составе «Ювентуса» и участвовал в 55 матчах за сборную Италии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что итальянский полузащитник Маркизио уходит из «Зенита».