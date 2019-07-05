За хорошими зарплатами молодежь идет в IT и полицию

Молодые программисты чувствуют себя на рынке труда увереннее всех. Фото: pixabay.com

Молодые программисты чувствуют себя на рынке труда увереннее всех. Фото: pixabay.com

Третья часть молодых людей до 30 лет, работающих в сфере IT, и четверть молодежи из правоохранительных органов рассчитывают на зарплаты 50-60 тыс. рублей в месяц.

Это самые высокие зарплатные ожидания среди молодежи, живущей в крупных городах России, по данным исследования РАНХиГС.

Пятая часть специалистов в области информационных технологий рассчитывают на 40—50 тыс. рублей, четверть — на 30-40 тыс. рублей.

Еще четверть молодых сотрудников правоохранительных структур согласны получать 30—40 тыс. рублей.

Подавляющее большинство молодежи от 18 до 30 лет, работающей в сфере финансов, рекламы и консалтинга, претендует на зарплату 30-40 тыс. рублей, а 15% готовы получать и 20-30 тыс. рублей в месяц.

Меньше всего ждут от жизни молодые специалисты, избравшие профессию в сфере медицины, культуры, науки и образования: у 40% зарплатные ожидания не превысили 30 тыс. рублей. Получать 40-50 тыс. надеются лишь 10%.

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