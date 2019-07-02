Базовый оклад зарплаты учителей могут приравнять к МРОТ

В Государственной Думе предложили приравнять заработную плату школьных учителей к минимальному размеру оплаты труда.

Данное предложение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщают «РИА Новости». По мнению Чернышова, все российские учителя должны иметь базовый оклад равный МРОТ.

Также, по его словам, оклад должен быть одинаковым во всех регионах страны, т.к. в каждом регионе разная методика высчитывания базового оклада, поэтому педагоги в некоторых регионах получают намного меньше.

Исходя из данных, приведенных Чернышовым, оклад учителя в Курганской области составляет в среднем от 8 до 11 тыс рублей, в зависимости от стажа и квалификации. В Самарской области учитель получает около 6-8 тыс рублей, а в республике Тыва — примерно 5-6 тыс рублей. На Алтае пугающие цифры — всего 3336 рублей.

Напомним, на данный момент в России МРОТ составляет 11 280 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных.