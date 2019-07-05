«Покупатель» угнал мотоцикл из-под носа владельца

Во фрунзенском районе "покупатель" уехал на мотоцикле, не заплатив за него. Фото: pixabay.com

Во фрунзенском районе "покупатель" уехал на мотоцикле, не заплатив за него. Фото: pixabay.com

Вчера около 4 часов дня в полицию Фрунзенского района позвонил 20-летний парень и рассказал, что у него угнали мотоцикл, который он собирался продать.

Он поведал, что двумя часами ранее на Софийской ул. неизвестный под предлогом покупки мотоцикла Suzuki сел на него покататься и уехал, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей. Через полчаса угнанный мотоцикл нашли у дома 4 по Белградской ул., а преступника полиция ищет до сих пор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мотоциклист сбил курьера Яндекс.Еды на велосипеде в Буграх