Мотоциклист сбил курьера Яндекс.Еды на велосипеде в Буграх

Байкера госпитализировали в тяжелом состоянии, а велосипедист получил перелом ноги.

Мотоциклист влетел в курьера Яндекс.Еды на велосипеде в Буграх вечером в четверг, сообщили очевидцы в социальных сетях 5 июля. ДТП произошло на пешеходном переходе Воронцовского бульвара.

Свидетели рассказывал, что водитель мотоцикла излишне разогнался и не успел затормозить перед “зеброй”, которую переезжал велосипедист. На место происшествия приехала машина “Скорой помощи”. Курьер в результате аварии получил перелом ноги, а мотоциклиста увезли в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое, передают очевидцы.

Водители машин и мотоциклисты, согласно ПДД, обязаны пропускать пешеходов, переходящих дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам — однако по правилам велосипедист, пересекая улицу, должен слезать с транспортного средства.

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