На Володарской иномарка наехала на 7-летнего мальчика

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Ребенок получил травмы, но несерьезные.

Инцидент случился вечером 4 июля в Курортном районе Санкт-Петербурга. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в УГИБДД ГУ МВД по городу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что все произошло примерно в половину девятого у дома номер семь по Володарской улице. Участниками аварии стали двое – «Вольво» и юный пешеход. Автомобиль наехал на семилетнего мальчика вне «зебры», в результате чего ребенок получил травмы. Медики, осмотревшие ребенка, диагностировали средней степени вред здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела, пока что никакой дополнительной информации не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Новгородская была перекрыта из-за ДТП с грузовиком. Люди пишут, что участниками аварии стали двое – легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным, они не смогли поделить полосу, из-за чего машина въехала в большегруз.

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