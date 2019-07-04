Новгородская перекрыта из-за ДТП с грузовиком

Автомобилисты жаловались на пробки в центре города.

Все случилось сегодня вечером, 4 июля, в Центральном районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками аварии стали двое – легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным, они не смогли поделить полосу, из-за чего машина въехала в большегруз. Из-за их столкновения на Новгородской улице недалеко от дома номер 27 образовался затор – автомобилисты уверяют, что лучше выбрать другой маршрут, чтобы не протискиваться.

Также в комментариях пользователи отметили, что за рулем легковушки сидела женщина, которая сильно огорчилась из-за ДТП.

Ранее в Gazet.SPb сообщалось, что в Выборге иностранец-велосипедист со злости сбил флагшток велосипедом. В результате случившегося механизм был поврежден, а эксперты оценили ущерб в 26 тысяч рублей.