В Выборге иностранец-велосипедист со злости сбил флагшток велосипедом

Позже злоумышленник рассказал, что кинул свой велосипед не специально, а из-за злости. Фото: pixabay
Позже злоумышленник рассказал, что кинул свой велосипед не специально, а из-за злости. Фото: pixabay

Вандалист упал с велосипеда и от злости снес один из флагштоков на территории площади Выборгских полков.

Неприятный случай произошел в Выборге еще в середине весны. Вечером 28 апреля иностранный гражданин с силой бросил свое транспортное средство в один из флагштоков, который является элементом архитектурно-скульптурного ансамбля «Город воинской славы России». В результате случившегося механизм был поврежден, а эксперты оценили ущерб в 26 тысяч рублей.

Позже злоумышленник рассказал, что кинул свой велосипед не специально, а из-за злости, после того как упал с него.

Горе-велосипедист полностью признал свою вину. Пресс-служба прокуратуры Ленобласти передает, что в суд уже направлено уголовное дело по статье «Вандализм».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вандалы обезобразили Банковский мост через день после открытия. Открытие Банковского моста после обновления состоялось 19 июня, но уже через день специалистами было зафиксировано появление дефектов.

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