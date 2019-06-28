Вандалы обезобразили Банковский мост через день после открытия

“Мостотрест” призывает граждан к более бережному отношению к мостам – памятникам истории и архитектуры.
Открытие Банковского моста после обновления состоялось 19 июня, но уже через день специалистами было зафиксировано появление дефектов. Об этом сообщают в администрации города.
Вандалы повредили позолоченные декоративные элементы перильного ограждения, а именно соскобы позолоты на “шариках”.
По предварительной версии после составления акта о наличии дефекта, элементы повредили пешеходы, проходящие по мосту.
Сейчас специалисты обсуждают сроки и технологию восстановления испорченных элементов.
В “Мостотрест” просят петербуржцев и гостей города бережно относится к переправам Северной столицы, поскольку многие мостя являются объектами культурного наследия.
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