В Смольном озвучили дату реконструкции Балтийского завода

В рамках реконструкции также планируют построить новый цех.Фото: https://www.gov.spb.ru
В рамках реконструкции также планируют построить новый цех.Фото: https://www.gov.spb.ru

С рабочим визитом предприятие посетил временно исполняющей обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Реконструкцию Балтийского завода запанировали на 2022 год, сообщает администрация Петербурга. Помимо обсуждения даты реконструкции действующий губернатор ознакомился с производством, осмотрел строящийся ледокол “Урал”, а также обсудил с руководством предприятия перспективы его развития.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что на сегодняшний день завод беспечен заказами на пять лет вперед, а средняя зарплата сотрудника составляет 78 тысяч рублей.

В рамках реконструкции также планируют построить новый цех.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что атомный ледокол проекта 22220 “Арктика” планируют отправить на испытания в декабре 2019 года. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по контракту с Росатомом идет строительство трех ледоколов этого проекта.

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