Атомный ледокол проекта 22220 “Арктика” планируют отправить на испытания в декабре 2019 года

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по контракту с Росатомом идет строительство трех ледоколов проекта 22220.

Уже в декабре этого года испытаниям подвергнется первый атомный ледокол проекта 22220, сообщают “РИА. Новости”. О том, что ледокол будет отправлен на испытания, сообщил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову.

Также Кадилов отметил, что испытания пройдут, если ничего не случится до. После испытаний ледокол будет сдан Росатому.

Напомним, что сейчас на Балтийском заводе идет строительство трех ледоколов проекта 22220 — “Арктика”, “Сибирь” и “Урал”. Они смогут проводить сопровождать караваны судов в арктических условиях и обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге построят для Смольного ледокол за 1 миллиард рублей.