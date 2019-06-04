В Петербурге построят для Смольного ледокол за 1 миллиард рублей

Тендер на сайте госзакупок от Комитета по природопользованию завершился. С компанией «Нептуну» подписали контракт на строительство ледокола за 1 млрд рублей.

Ледокол хотят приобрести в Смольном для обеспечения экологической безопасности акватории в Санкт-Петербурге. Стало известно, что сконструирует его ЦКБ «Нептун».

Известно, что денежные средства на строящийся «Нептуном» ледокол городская администрация выделит из бюджета.

Контракт, подписанный между ЦКБ «Нептун» и Смольным, подразумевает, что строить ледокол начнут сразу после заключения сделки. Работы должны завершиться уже до 1 декабря 2021 года. Известно, что «Нептун» конструирует и производит судна еще с 1975-го года.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.