В метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова

Гонка началась. Фото: pixabay
Гонка началась. Фото: pixabay

В петербургском метрополитене начали работу сотрудники штаба общественной поддержки врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Общественники, поддерживающие кандидатуру Беглова на предстоящих выборах в губернаторы Северной столицы, начали работать во вторник, 4 июня. В этот же день с ними встретился сам избранник.

Сообщается, что на встрече с поддерживающим его штабо, Беглов снова отметил и разъяснил, по какой причине он решил идти на выборы самовыдвиженцем, а не представлять интересы какой-либо партии.

Глава города в очередной раз подчеркнул, что выдвигается самовыдвиженцем, потому что ему гораздо важнее быть хорошим управленцем в городе и хозяйственным деятелем, а не играть в политические игры и ограничивать себя пределами одной партии.

Беглов также отметил, что во всех партийных программах есть хорошие пункты, поэтому их стоит объединять и использовать для будущего развития Санкт-Петербурга. Ограничение в виде поддержки одних партийных взглядов – нецелесообразно.

— Я считаю, что губернатор должен быть не политиком, а хорошим хозяйственником и управленцем,— заявил на встрече Беглов

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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