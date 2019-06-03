В Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров

Кафе «ДоброДомик» в Санкт-Петербурге открылось, как и планировалось, 3 июня.

В городе снова начал функционировать «ДоброДомик». В данном кафе пенсионерам бесплатно предоставляют пищу. В понедельник, 3 июня пожилые люди пришли в кафе на улице Детской, дом № 17, где их бесплатно покормили.

Организаторы сообщили, что второй «ДоброДомик» скоро появится в Красногвардейском районе по адресу: улица Маршала Тухачевского, 23. Сейчас там осуществляются ремонтные работы. Известно, что данное заведение в сутки сможет предоставить свои услуги для около 1500 пожилых людей, ветеранов войн и жертв блокады.

До этого за «ДоброДомик» пришлось вступаться всему городу и даже его главе Александру Беглову. Дело в том, что недоброжелатели написали заявление на кафе и просили власти его закрыть. После этого администрация Василеостровского района смогла обеспечить продолжение деятельности кафе для стариков в штатном режиме.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.