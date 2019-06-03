В индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей

Будет произведено 900 тонн сладостей в год. Фото: pixabay
Будет произведено 900 тонн сладостей в год. Фото: pixabay

В Ленобласти появится предприятие для сладкоежек, которое к 2020 году будет поставлять около 900 тонн «кондитерки» ежегодно.

Сообщается, что первый резидент парка «Пикалево» инвестирует в создание нового проекта 80 млн рублей. Администрация Ленобласти пишет, что уже подписан договор аренды помещений с индустриальным парком.

Создатели предприятия обещают уже к 2020 году производить до 900 тонн продукции ежегодно. Помимо этого, на кондитерском производстве планируют создать более 40 рабочих мест. Отметим, что индустриальный парк «Пикалево» располагается на территории общей площадью 9,4 га.

Сейчас разрабатывается более десяти проектов, которые смогут стать резидентами «Пикалево». Если инвесторов примут, то в Ленобласти появится 160 дополнительных рабочих мест.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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