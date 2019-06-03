В Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан

Это делается для удобства маломобильных граждан. Фото: pixabay
Это делается для удобства маломобильных граждан. Фото: pixabay

Администрация Санкт-Петербурга планирует занизить около 1700 бордюров в городе, чтобы инвалидам было легче передвигаться по улицам.

На официальном сайте петербургской городской администрации сообщили о том, что хотят провести работы по благоустройству города до конца текущего года. За это время власти планируют занизить более 1700 бордюров на улицах. Это будет сделано на территории всего города, в разных районах. Сообщается также, что строительные работы, в результате которых поребрики занизят, будут проходить по 119 адресам.

Отметим, ремонтные работы будут проходить по такому графику, чтобы не задерживать движение общественного транспорта, и закончатся уже к ноябрю этого года.

Известно, что данная мера по благоустройству, направлена на осуществление более комфортного и удобного передвижения по Северной столице маломобильных групп среди местных жителей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минздрав Украины заявил о закрытии детдомов к 2020 году.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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