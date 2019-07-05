Угонщики в Петербурге вчера предпочитали Kia

Вчера популярностью у угонщиков пользовались южнокорейские машины. Фото: pixabay.com
Вчера популярностью у угонщиков пользовались южнокорейские машины. Фото: pixabay.com

Полиция расследует серию угонов автомобилей. Наибольшей популярностью вчера пользовались машины марки Kia.

За 4 июля в разных районах города было угнано 9 автомобилей Kia, сообщает «Фонтанка». В фаворитах у угонщиков Kia Rio, вчера пропали четыре таких автомобиля.

Одна машина Kia Optima была угнана в Московском районе на пр. Юрия Гагарина, другая в Красносельском районе, на улице Политрука Пасечника, третья пропала в Невском районе, на улице Джона Рида.

Kia Sportage угнали в Выборгском районе на ул. Михаила Дудина, Kia Ceed — в Калининском.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «покупатель» угнал мотоцикл из-под носа владельца

KIA Kia Rio автоугон
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