Дело о смертельном ДТП на Невском идет в суд спустя полгода

В качестве меры пресечения избрали домашний арест. Фото: pixabay.com
В качестве меры пресечения избрали домашний арест. Фото: pixabay.com

Пьяный водитель каршеринг-авто устроил аварию на перекрестке с наб. Грибоедова.

Следователи спустя полгода закончили расследование ДТП на Невском проспекте Петербурга, которое произошло 29 декабря. Дело о дорожной аварии, в которой погиб 18-летний молодой человек отправляют в суд, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга.

Пьяный 23-летний водитель ехал по Невскому проспекту к Казанской улице, превысив скоростной режим. У перекрестка Невского и Грибоедова он врезался в ”ВАЗ”, который тормозил перед светофором. “ВАЗ” въехал в BMW и Skoda. Водителя отечественного автомобиля отвезли в Мариинскую больницу, где он позже скончался.

Виновнику аварии избрали домашний арест в качестве меры пресечения.

В декабре Gazeta.SPb сообщила о смерти пострадавшего в этом ДТП в больнице. Виновник аварии управлял каршеринговым автомобилем, после аварии все чаще в социальных сетях начали обсуждать феномен каршеринга и его безопасность. По статье, которую вменяли виновнику, ему грозило до 4 лет лишения свободы.

авто дтп каршеринг невский проспект расследование смерть суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Как будет развиваться в Ленобласти детская медицина
Поцелуев мост в Петербурге вошел в топ-3 мест для свиданий в День поцелуя
Петербуржец купил поддельные деньги через Даркнет
Neste продает «Татнефти» свой розничный бизнес в России
Смольный купит у Дальпитерстроя 153 квартиры для нуждающихся
Молодых мигрантов задержали за февральское ограбление на Испытателей
Дело о смертельном ДТП на Невском идет в суд спустя полгода
В Петербурге уничтожат изъятый у предпринимателя алкоголь