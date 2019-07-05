В Волхове обнаружили нелегальный нефтезавод

В ангар сотрудникам прокуратуры удалось попасть только после прибытия на место МЧС, которых пришлось вызвать. Фото: Pixabay

В ангар сотрудникам прокуратуры удалось попасть только после прибытия на место МЧС, которых пришлось вызвать. Фото: Pixabay

Вчера вечером сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили подпольный нефтеперерабатывающий завод на территории Волховского химического завода.

Проверку провели по заявлению компании «Метахим» («ФосАгро» В Волхове). На место для осмотра прибыли представители природоохранного ведомства, сообщает издание Online47. Сотрудники завода не ждали проверки и не собирались добровольно показывать все помещения.

В ангар сотрудникам прокуратуры удалось попасть только после прибытия на место МЧС, которых пришлось вызвать. Работники МЧС оперативно срезали заваренные ворота.

Там они обнаружили небольшой нелегальный нефтеперерабатывающий завод, а также лабораторию при нем и массу емкостей непонятно с каим содержанием и резким специфическим запахом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Парголовский завод попытался помешать внезапной проверке. Сотрудники Парголовского завода устроили «полосу препятствий» на проходной чтобы задержать проверяющих.