Парголовский завод попытался помешать внезапной проверке

Преодолев все преграды на пути, инспекторам все-таки удалось провести отбор сточных и природных вод. Фото: Комитет по природопользованию

Преодолев все преграды на пути, инспекторам все-таки удалось провести отбор сточных и природных вод. Фото: Комитет по природопользованию

Сотрудники Парголовского завода устроили «полосу препятствий» на проходной чтобы задержать проверяющих.

4 июля сотрудник прокуратуры вместе с государственными инспекторами Комитета по природопользованию провели внезапную проверку ООО «Парголовский завод» из-за обращения главы местной администрации о загрязнении Левашовского канала сточными водами, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба Комитета по природопользованию.

Некоторые сотрудники завода пытались задержать проверяющих на проходной, переписывая данные служебных удостоверений в течение долгого времени. В это время на территории завода началась активная промывка канализационных сетей, также, с целью сокрытия нарушений, был устроен сброс горячей воды в сети.

Также, для затруднения доступа проверяющих, сотрудники предприятия высыпали машину песка перед воротами.

Преодолев все преграды на пути, инспекторам все-таки удалось провести отбор сточных и природных вод. Оказалось, что вода выше по течению была чистой, с природным запахом, а после выпуска — мутная, серо-зеленая и с неприятным запахом.

Комитетом по природопользованию возбуждено административное дело в отношении юридического лица ООО «Парголовский завод». Также проводится проверка Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кировский завод заплатит 100 тысяч рублей за нарушения.