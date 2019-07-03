Кировский завод заплатит 100 тысяч рублей за нарушения

Штраф составляет 100 тысяч рублей. Фото: ВК
Штраф составляет 100 тысяч рублей. Фото: ВК

«Кировский завод», который расположен в Санкт-Петербурге, уличен в нарушениях.

Установлено, что на территории помещения случился потоп, вокруг Дворца культуры имени И. И. Газа найден мусор, а по стенам и напольной мозаике здания пошли трещины. Подтоплены были подвальные помещения. При этом, завод является собственником здания.

Указанное строение отнесено в список помещений культурного наследия Санкт-Петербурга. В связи с многочисленными нарушениями Кировский районный суд Северной столицы вынес в отношении предприятия приговор о взыскании штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что нетрезвая жительницы Российской Федерации была замечена на резиновой лодке на границе с Финляндией. Девушку задержали.

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