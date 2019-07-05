Незаконная свалка растет во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе обнаружили новую свалку. Фото: Зеленый фронт
Во Всеволожском районе обнаружили новую свалку. Фото: Зеленый фронт

Вр Всеволожском районе Ленобласти образовалась новая незаконная свалка. Об этом сообщили активисты общественной экологической организации «Зеленый Фронт».

Горы мусора растут в поселке имени Свердлова в 700 метрах от перекрестка по дороге на Мяглово.

Свалка, по данным общественников, занимается порядка 0,7 га. Активистами обнаружены отходы различных классов опасности, преимущественно строительный мусор.

Рядом с отходами замечен бульдозер без номерных знаков. Кому он принадлежит, выяснить не удалось. На месте, по словам представителей «Зеленого фронта», информация о работе отсутствует.

«Если со стороны надзорных ведомств не будут приняты оперативные меры, вдоль дороги на Мяглово вырастет очередная незаконная свалка», — отметил председатель «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов.

Ранее сообщалось, что на землях Всеволожского лесничества продолжает функционировать незаконная свалка плозадью около 50 га.

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